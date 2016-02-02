KONESOB'tan Rektör Prof. Dr. Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

KONYA (AA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birlik Genel Sekreteri Ziya Yavuz'un da hazır bulunduğu ziyarette Karamercan, Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Şahin'den üniversitelerde ahilik kültürünün yaşatılması noktasında destek isteyen Karamercan, "Bildiğiniz üzere şimdiki nesil, esnaflığın özü olan ahilik kültürümüzü bilmiyor. Gün geçtikçe ahilik kültürü yok oluyor. Ahilik kültürümüz çocuklarımıza küçük yaştan başlayarak okullarımızda ve üniversitelerimizde ders olarak okutulmalı. KONESOB olarak biz bu kültürün yaşatılması noktasında Selçuk Üniversitesinden ve siz değerli Rektörümüzden destek bekliyoruz" dedi.

Şahin ise böyle bir duyarlılığından dolayı Karamercan'a teşekkür etti ve bu konunun büyük bir proje olarak hazırlanabileceğini ifade etti. Üniversitelerde özellikle sosyal bölümlerde ahilik kültürünün yaygınlaştırılabilineceğine işaret eden Şahin, bu konunun büyük bir projeyle işlenebileceğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Karamercan, Şahin'e minyatür Osmanlı kaftanı hediye etti.