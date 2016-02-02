Konya Genç İHH'dan yetim çocuklara diş taraması

KONYA (AA) - Konya Genç İHH Gönüllüleri ve uzman diş hekimlerinden oluşan bir heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Emel Hastanesi'nde 120 yetim çocuğu diş taramasından geçirdi.

Bölgeye giden ekipte bulunan Konya Genç İHH Başkanı Mustafa Taş, geçen yıl nisan ayında açılışını yaptıkları Reyhanlı'da bulunan Emel Hastanesi'ndeki diş biriminin aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Konya Genç İHH olarak çalışmaları yerinde gözlemlemek ve yetimlerle vakit geçirebilmek adına bölgeye gittiklerini belirten Taş, "Ekibimizde bulunan diş hekimlerimiz 120 yetim yavrumuzu diş taramasından geçirdi.

Ardından yetimhanelerdeki çocuklarımıza Konya'dan emanet olarak getirdiğimiz oyuncak ve kıyafetleri ulaştırdık. Tebessümlerini görmek çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu bizlere hatırlattı. Çok şükür bereketli bir programı tamamladık. Bu faaliyetin gerçekleşmesine vesile olan başta Konyalı hayırseverler olmak üzere tüm İHH görevlilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

