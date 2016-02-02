Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,921 -1,008 liradan satıldı.KTB'de işlem gören hububat ve bakliyatın kilogram fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 0,921
| 1,008
| Ekmeklik beyaz sert buğday
| 0,900
|0,900
|Makarnalık buğdaylar
|0,923
|0,923
|Düşük vasıflı buğday
| 0,820
|0,982
|Ekmeklik diğer buğday
|0,819
|0,937
|ARPALAR
|Arpalar
|0,734
|0,737
|Yemlik arpalar
|0,712
| 0,729
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,708
|0,729
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 2,116
| 2,600