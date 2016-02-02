Konya'da "Aşkın Kanatları" fotoğraf sergisi

KONYA (AA) - Fotoğraf sanatçısı Mehmet Doğdu, "Aşkın Kanatları" isimli ilk kişisel fotoğraf sergisini Kule Site AVM'de açtı.

Tropikal Kelebek Bahçesi'nde yer alan farklı türlerde kelebekleri objektifine yansıtan Doğdu'nun sergisi, 30 fotoğraftan oluşuyor.

Sergiyi ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeki kelebeklerinin fotoğraf sanatçılarına da ilham olduğunu söyledi.

Sergiden dolayı Doğdu'yu tebrik eden Altay, "Belediye personelimizin böyle güzel bir çalışmayı ortaya koyması ve aynı zamanda tema olarak kelebekleri seçmesi bizleri mutlu etti. Selçuklu Belediyesi olarak her platformda başarıyı ve emeği desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Doğdu ise ilk kişisel fotoğraf sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini belirten Doğdu, "Gelecekte Selçuklu eserleri üzerine de bir fotoğraf sergisi açmayı planlıyorum. Fotoğraf sanatının en güzel modellerinden olan kelebekler, Selçuklu Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde fotoğrafa ilgi duyan tüm sanatseverlere doğal bir ortam sunuyor. Açtığım fotoğraf sergisi, 5-7 Şubat tarihlerinde de Real AVM'de ziyaret edilebilecek" diye konuştu.

