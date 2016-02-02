Konya'dan Şırnak'a yardım tırı

KONYA (AA) - Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) işbirliğiyle, Şırnak'ın İdil ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine, kuru gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan 1 tır yardım gönderildi.

AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, Valilik ek binası önünde düzenlenen törende, Konya'nın daima ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

İldeki bütün STK'ların, Suriye ve Bayırbucak bölgesinin yanı sıra Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine el uzattığını vurgulayan Tosun, "Doğu'daki terör olaylarında mahsur kalan vatandaşlarımıza destek olmak adına Şırnak iline yardım gönderiyoruz. İdil ilçesinde daha çok ihtiyaç olduğunu gördük ve yardım tırımızı hazırladık. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AFAD Şube Müdürü Zekeriya Vural ise Konya'da bulunan STK'ların katkıları ile yardım tırının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yardımların devam edeceğini bildirdi.

Konya STK'lar Platformu İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kanmaz da şehrin Selçuklu medeniyetinden gelen yardımseverliğinin en güzel örneklerini sergilediğine işaret etti.

"Bu tır inşallah başka yardım tırlarının öncüsü olur" diyen kanmaz, ülkedeki terör belasının bertaraf edilmesi için STK'lar olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından yardım tırı, dualar eşliğinde İdil'e uğurlandı.

Törene Konya Valisi Muammer Erol, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, MÜSİAD Konya Şubesi, Dost Eli Derneği, RİBAT Vakfı, Beşir Derneği, Elbir Derneği, Ravza Vakfı, AYDER ve Veren El Derneği'nin temsilcileri katıldı.