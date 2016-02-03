Konya'dan Suriye'ye yardım

KONYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi aracılığıyla temin edilen 1 tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderildi.



İHH Kulu Temsilcisi Murat Ünver, ilçe merkezinde düzenlenen uğurlama töreninde, toplanan yardımların Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyledi.

İslam dünyasının son 150 yılını acılarla geçirdiğini ifade eden Ünver, "Fakat bu ümmet yeniden ayağa kalkıyor. Yeniden ayağa kalkmamızı engellemek için de doğulu batılı şer güçler ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bu güçler, yeniden kendi topraklarımıza hükmetmemizi, kendi ümmetimiz hakkında kararları kendimizin almasını engellemek için her türlü hileye başvuruyor. Adı koyulmamış bir savaş yaşıyoruz. Üçüncü dünya savaşını uzun yıllardır bizim topraklarımızda ve bizim kanımızla sürdürüyorlar" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.