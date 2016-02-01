KTO Başkanı Öztürk ihracat rakamlarını değerlendirdi

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, ihracat rakamlarını değerlendirdi.





Öztürk, Ocak 2016'da 95,5 milyon dolar ihracat yapan Konya'nın, Türkiye ihracatından aldığı 1.04 pay ile 15. sırada yer aldığını bildirildi.





Öztürk, TİM'in açıkladığı 2016 yılı Ocak ayı ihracat verilerine göre, Türkiye'nin Ocak 2016'da ihracat rakamının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,4 düşerek 9 milyar 208 milyon dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Konya'nın Ocak ayı ihracat rakamı 95 milyon 568 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre, Konya genel ihracattaki yüzde 1,04 payı ile 15. sırada yer almıştır. Konya'nın ihracatı 2015 yılının Ocak ayına göre yüzde 19 oranında azalış göstermiştir. En fazla ihracat yapan ilk 5 ile bakıldığında, Ocak ayında İstanbul'un ihracatı yüzde 13,1 olurken, Bursa'nın yüzde 14,4, Kocaeli'nin yüzde 19,6, İzmir'in yüzde 4,6 Ankara'nın ihracatı ise yüzde 7,4 gerilemiştir. Ocak ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da Türkiye 155,5 milyar dolar ihracat hedeflemektedir."

2016 yılına ait ilk rakamlar da düşüş gerçekleşse de önümüzdeki aylardan itibaren Orta Vadeli Program'ın (OVP) hedefine paralel ihracat artışı yakalanacağını düşündüklerini belirten Öztürk, "AB ekonomisindeki olumlu gelişmelerle birlikte, önümüzdeki aylarda AB toplam ithalatından ülkemizin aldığı payın artmasını bekliyoruz. 2016 yılının ihracatımız açısından geçen seneye göre daha pozitif geçeceğine inanıyoruz. Firmalarımız da bu moralle ilerleyen aylarda dış ticaretlerini olumlu yönde geliştireceklerdir." dedi.