Medeniyet Okulu'nda 85 bin öğrenciye ulaşıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçede sürdürdüğü Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim yılının 4 aylık ilk döneminde 85 bin öğrenciye değerler anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi'nin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Konya il sınırlarını kapsayan ve her ay 31 ilçedeki okullarda yürütülen çalışmanın 2 yıl önce başlatılarak bugün büyük mesafe kat ettiğini dile getiren Akyürek, bu yıl üzerinde durulacak ilkelerin inançlı, cesaretli, mücadeleci, nezaketli, bilgili, barışık, fedakar ve sadakatli olduğunu hatırlattı.

Başkan Akyürek, Medeniyet Okulu'nun gençlerin amaçlarına ulaşmasına ve gelişimine katkı yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Çalışmayla çocuklarımız hem derslerinde daha başarılı oluyorlar hem de milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişiyorlar. Okul, öğrenci sayısı ve program içeriği açısından Türkiye'nin en geniş kapsamlı değerler eğitim çalışması olan proje ile toplumun tamamını kucaklayarak, insanımıza doğrudan hizmet vermiş oluyoruz."

Proje kapsamında birinci dönemin dört ayında 31 ilçe merkezinin tamamında bulunan bin 290 okulda 4. ve 5. sınıflarındaki 85 bin öğrenciye, 3 bin 500 sınıfta toplam 14 bin tiyatro gösterimi ve 400 bin dergi dağıtımı yapıldı.

Ayrıca eğitim yılı boyunca her ay farklı bir değerin ele alınacağı Yazar Buluşmaları'nda her ay 2'si merkez, 2'si ilçe olmak üzere 4 programda yazarlar öğrencilerle buluşuyor. Her ay farklı bir yazarın konuk olduğu programlarda yaklaşık 20 bin ortaokul öğrencisine ulaşılması hedefleniyor.