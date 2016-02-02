Meram, bitkisini kendisi üretiyor

KONYA (AA) - Meram Belediyesinin Hasanköy Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında çelikten bitki üretimi gerçekleştiriliyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, dikimi gerçekleştirilecek bitkilerin maliyetini en aza indirmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hasanköy Mahallesi'ndeki fidanlıkta 6 seranın bulunduğunu belirten Toru, şöyle devam etti:

"Bu alanlarda yaklaşık 60 bin adet süs bitkisi, gül, mevsimlik ve çalı bitkilerinin çelikten üretimi gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz tarafından bakımına özen gösterilen seralarımızda sedum, biberiye, gül, bahçe külü, phlox, kekik, kotonez, ateş dikeni, berberis, altın kolye, civan perçemi, gaura, mavi servi ve mazı üretimi yapılmaktadır. Bu üretimle dışarıdan bitki alımının önüne geçilerek, yıllık yaklaşık 700 bin lira tasarruf sağlanmaktadır."

İlçenin yeşil dokusunu korumaya yönelik çalışmalarına devam eden Meram Belediyesinin, dikimi gerçekleştirilecek bitki türlerini çelikten üreterek maliyeti en aza indirme konusuna önem verdiği kaydedildi.