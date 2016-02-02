Meram Tıptan kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın aşırı kanama ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi.

Laparoskopik ameliyatta hastanın karnında biri 1 santimetre diğer ikisi 0,5 santimetre olan 3 tane delik açıldığını belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Özel aletler ve kamera ile bu deliklerden ameliyat yapıldı. 43 yaşındaki hastanın rahmi, emniyet sınırları içerisinde, çok kısıtlı görüş alanları olmasına ve açık ameliyat yapılması bile zor olmasına rağmen tamamı kapalı olacak şekilde ameliyat edildi. Açık ameliyatlara göre bu ameliyatın, hastaların karnında ameliyat kesisinin ve izinin çok az olması, karın içinde daha az yapışıklık olması, çok daha az ağrısının olması, kısa sürede ayağa kalkması gibi üstünlükleri var. Büyük rahim alınmasında bazı cerrahi püf noktalara dikkat edilmelidir. Ekibime, zor bir vaka olan 600 grama yakın ve çok sayıda myom içeren bir rahmin laparoskopik olarak çıkartılmasında gösterdikleri çalışma için teşekkür ederim. Böylesi ameliyatlar her operasyonda olduğu gibi iyi bir ekip çalışması gerektirir."