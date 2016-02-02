Ribat Sudan'da savaş mağduru yetimlere el uzattı

KONYA (AA) - Ribat Eğitim Vakfı, Sudan'ın en tehlikeli bölgelerinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.





Vakfın yurt dışı insani yardım faaliyetlerini yürüten Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da Hartum dışındaki, güvenli olmayan bölgelerde de yetim çalışması yürütmeye başladı.





Konuyla ilgili açıklamada bulunan derneğin yönetim kurulu başkanı Seyit Duman, ümmetin mağdur her ferdine ulaşmak için mücadele yürüttüklerini söyledi.





Duman, yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:





"Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bölgede hakimiyetini artırmak için körüklediği savaşlar Afrika'da her geçen gün büyük yaralar açmakta, büyük kayıplara vesile olmaktadır. Ribat olarak bu savaşları bitirmeye gücümüz yetmiyor ama savaş mağduru kardeşlerimize elimizi uzatıyoruz. Bu bölgelerde insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Sudan'da da ekiplerimiz Hartum'un dışındaki savaş mağduru yetimlere ziyarette bulundu. Misyonerlerin yoğun olduğu bölgede çalışmalarımızı ve projelerimizi başlattık. Tüm yardımseverlerden destek ve dua bekliyoruz."