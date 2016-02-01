Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Baki
Torku Konyaspor: Bremer 16, Plisnic 1, Pastal 10, Tucker 11, Williams 9, Doğukan Sönmez, Jefferson, Merthan Mutlu, Burak Selen 2, Reynolds 3
Anadolu Efes: Birkan Batuk 6, Saric 7, Granger 13, Diebler 12, Dunston 4, Doğuş Balbay 2, Brown 9, Cedi Osman 9, Furkan Korkmaz 2, Huertel 15, Emircan Koşut, Ahmet Düverioğlu 6
1. Periyot: 14-19
Devre: 31-45
3. Periyot: 45-69
KONYA (AA) - Spor Toto Basketbol Ligi'nde 16. haftanın son maçında lider Anadolu Efes, deplasmanda Torku Konyaspor'u 85-52 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Torku Konyaspor'da Tucker ile Reynolds'ın sayılarına, Diebler, Birkan Batuk, Saric ve Cedi Osman'la karşılık veren Anadolu Efes, ilk periyodu 19-14 önde tamamladı.
İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes; Brown, Cedi Osman ve Huertel ile bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Ev sahibi ekibin Plisnic, Bremer, Williams ve Reynolds'la rakibini yakalama çabaları yeterli olmazken, lacivert-beyazlılar devreyi 45-31 üstün kapattı.
Anadolu Efes, mücadelenin üçüncü periyodunda skorer oyununu devam ettirerek farkı açtı. Ev sahibi ekibin çabalarına karşın Huertel, Granger ve Dunston'la etkili olan konuk takım, son çeyreğe 24 sayı farkla, 69-45 galip durumda girdi.
Son periyotta da oyun hakimiyetini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 33 sayı farkla, 85-52 üstün ayrıldı.