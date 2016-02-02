TOKİ'de kura heyecanı

KONYA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Emekli Grup Konut Projesi" kapsamında Konya'nın merkez Meram ilçesinde yapılacak 499 konut için kura çekildi.

İnşa edilecek konut sayısının yaklaşık 15 katı başvuru gelince Mevlana Kültür Merkezi'ndeki kura çekilişinde yoğunluk yaşandı. Çekilen kura sonucu 7 bin 412 başvuru sahibinden 499'u konut hakkı kazandı.

Törene katılmak üzere gelen emekliler ve yakınları çekilişi heyecanla bekledi. Konya Valisi Muammer Erol'un da çekiliş yaptığı programda konut sahibi olanlar sevinirken kendilerine kura çıkmayanlar üzüldü.

- "Ömrümüz kirada geçti"

Kurada ismi çıkan emekli inşaat işçisi 61 yaşındaki Mustafa Erdil, yaşadığı mutluluğu ilk olarak oğlu ile paylaştığını söyledi.

Yıllardır ev sahibi olma hayali kurduğunu anlatan Erdil, "TOKİ'nin projesi çıkınca hemen başvurdum. Kura çıktı. Allah devletimizden razı olsun. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Ömrümüz kirada geçti. İsmin çıkınca çok sevindim. Hanımın haberi yok ona da sürpriz olacak" dedi.