Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanları için anlamlı proje

KONYA (AA) - Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Turizm ve Konaklama İşletmeciliği bölümü öğrencileri sokak hayvanları için başlattıkları "Kap Bizden Artık Sizden" isimli proje kapsamında ilçeye artık yemeklerin koyulabileceği kulübeler yerleştirdi.



Beyşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projede artık yemeklerin ve ekmeklerin koyulabileceği kulübeler yapıldı.

Beyşehir'in 3 farklı noktasına yerleştirilen kulübeler, sokak hayvanları için atık yemek toplama noktasına haline dönüştürüldü. Beyşehir Belediyesi marangozhanesinde üretilen kulübeler belediyenin zabıta ekipleri ve üniversite öğrencileri ile birlikte yerleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren üniversitede öğretim görevlisi olan Hüseyin Şenol, 11 kişilik bir ekiple bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenciler adına konuşan Nihan Tandoğan da, "Mezun olabilmek için bu projeyi geliştirdik. İnşallah Beyşehir'e çok büyük bir katkıda bulunmuş oluruz, özellikle sokak hayvanları için. Bu desteği için Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a çok teşekkür ederiz" dedi.



Ardından öğrenciler yardımcı olan belediye olan belediye personeli ile kulübelerin başında hatıra fotoğrafı çektirdi.

