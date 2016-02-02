Yalıhüyük'teki yapılacak TOKİ projesi için başvurular başladı

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak sosyal konutlara başvuruların 28 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil yolu caddesi yanına yapılacak olan toplu konutlar için yurt dışı ve başka şehirlerde yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiklerini belirtti.

Başkan Koçer, "Vatandaşlarımıza Toki sözü vermiştik. Çalışmalarımıza hız verdik şimdi o projeye start verildi. Arsası tahsis edildi. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Konutların yapılabilmesi için 100 müracaat almamız gerekiyordu daha ilk günden ön kayıtlar 50'yi geçti. Ödeme koşulları oldukça uygun ayrıca göl manzaralı. Evsiz vatandaş bırakmayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.