Yaralı anne önce çocuklarına müdahale edilmesini istedi

KONYA (AA) - Konya'da eşi ve 3 çocuğuyla trafik kazasında yaralanan anne, sağlık ekiplerinden önce çocuklarına müdahale etmesini istedi.
Alınan bilgiye göre, Faruk Ç. idaresindeki 42 BZ 936 plakalı belediye otobüsü, merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi Kavşağı'nda, Abit Çalık'ın kullandığı 42 HV 807 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçtaki eşi Dudu, çocukları Nazife (12), Elif (6) ve Mehmet Çalık yaralandı.
Kamyonette sıkışan sürücü Abit Çalık ile kızı Nafize, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Elif Çalık ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Oğlu Mehmet ile olay yerinde ambulansın gelmesini bekleyen anne Çalık, gözyaşları içinde gelen sağlık ekiplerine "Beni bırakın çocuklarıma bakın" dedi.
Çevredekilerin teselli etmeye çalıştığı anne Çalık, ambulansa bindirildiğinde de sürekli çocuklarının durumunu sordu.
Çocuğundan ayrılmak istemeyen anne Çalık, oğlu Mehmet ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Elif Çalık'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.