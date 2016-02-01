Yeşil kartlılara müjde

KONYA (AA) - Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Mustafa yavuz, yeşil kartlı vatandaşların Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin müracaatının önündeki engelin kaldırıldığını söyledi.

Yavuz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin global bütçeye geçmesi ile birlikte yeşil kartlı vatandaşların hastanelere müracaat edebileceklerini bildirdi.

Müracaatların önündeki engelin kaldırıldığını ve Konya'da 129 bin 690 yeşil kartlı bulunduğunu belirten İl Müdürü Yavuz, "Yeni düzenleme ile birlikte yeşil kartlı hastaların da tıp fakültelerine sevksiz gidebilecekler. Daha önce sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Mensupları Tıp Fakültesi Hastanelerine sevksiz gidebilirken bundan sonra yeşil kartlılar da bu haktan yararlanabilecekler" diye müjde verdi.