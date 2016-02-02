Yerel Haberler

"Zümrüt Apartmanı Faciası" 12. yılında

"Zümrüt Apartmanı Faciası" 12. yılında
"Zümrüt Apartmanı Faciası" 12. yılında
A+ A-
- Konya'da 2004 yılında Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı facianın üzerinden 12 yıl geçti - Çöken 11 katlı binanın, uzun süre boş kalan, faciayı hatırlatması için park veya anıt yapılması önerilen arsasına, 3 yıl önce yapımına başlanan 10 katlı, içinde stüdyo dairelerin bulunduğu bina tamamlandı. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden sadece 3'ünde, faciadan kurtulan aileler kalıyor - İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yüzbaşıgil: "Zümrüt faciası insanlara ders oldu. Denetimler, bir nebze de olsa artırıldı. Facia, ülke genelinde ses getirdi. Farklı dönemlerde de bu facianın örnekleri yaşandı. Şu an Türkiye'de denetimler çok iyi durumda"

KONYA (AA) - AYŞE ŞENSOY - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, yapım hatası nedeniyle 12 yıl önce çöken Zümrüt Apartmanı'nın yerine yapılan binaya taşınanlar, yeni hayatlarına devam ediyor.

Kerkük Caddesi'nde 12 yıl önce bir Kurban Bayramı akşamı "Zümrüt Apartmanı" büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine gelen vatandaşlar, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çabalarıyla, enkaz altında kalan kişiler çıkarılmaya çalışıldı.

Göçük altında kalan 92 kişinin yaşamını yitirmesiyle, bayram sevinci o gün yerini acı ve göz yaşına bıraktı. 30 kişinin de yaralandığı faciada kimisi çocuğunu, kimisi eşini, kimisi de anne ve babasını kaybetti.

Günlerce kurtarma çalışmaları sürerken, çökme anından 138 saat sonra Muhammet Kalem, 157 saat sonra da Yasemin Yaprakçı, "Zümrüt'ün mucizeleri" olarak enkazdan canlı halde çıkarıldı.

- Yasal süreç

Türkiyeyi yasa boğan faciada yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından, yasal süreç başladı.

Facianın ardından başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular yargılandı. Bugüne kadar açılan 60 davanın 32'si sonuçlandı. 2007'de Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar müteahhit Ali Vedat Kaya 5 yıl, taşeron İsmail Hakkı Canlıer 4 yıl, proje sorumlusu Halil İbrahim Elliiki 2 yıl, 3 belediye görevlisi ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Faciada hayatını kaybedenler, yıllarca çiçekler ve dualarla anıldı. Binanın bulunduğu arsaya ilişkin çeşitli çözümler bulmaya çalışan Zümrützedeler ve yetkililer, ortak hareket etme adına kooperatif kurarak, yerin normal imar planına uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verdi. Belediye ile yapılan görüşmeler sırasında kimi kazazedeler, "Anıt veya yeşil alan yapılsın" dese de anıt yapılması uygun görülmeyerek, o alana stüdyo dairelerin bulunduğu yeni bir bina yapılmasına karar verildi.

- Zümrüt'ü hatırlatacak isim kullanılmadı

Zümrüt Apartmanı'nın yerine bina yapımı için hisse sahiplerinin anlaştığı Altuva Yapı Limited Şirketi, faciayı unutturmak amacıyla yeni binada Zümrüt'ü hatırlatacak bir isim veya yapıt kullanılmaması kararı aldı. 2013 yılında Zümrüt Apartmanı'nın yerine 10 katlı, içinde 1+1 ve 2+1 dairelerin bulunduğu binanın yapımına başlandı.

2015 yılında tamamlanan binada hisseleri bulunan mağdur ailelerden kimisi dairesini kiraya verdi, kimisi de sattı. Hemen hemen tamamına yakınının dolu olduğu, yeni hayatların kurulduğu dairelerden sadece 3'ünde şimdi o faciayı yaşayan aileler kalıyor.

- "Zümrüt faciası insanlara ders oldu"

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Rifat Yüzbaşıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşıyıcı sistemin binanın omurgası olduğunu söyledi.

Zümrüt faciasında taşıyıcı sistemin ne kadar hayati öneme sahip olduğunun görüldüğünü belirten Yüzbaşıgil, "Taşıyıcı sistemle oynanmaması gerektiğini bu facia bize gösterdi. Bir binanın sağlam olması için öncelikle mühendislik hizmeti alması gerekiyor. Mühendislik hizmeti alan binalarda hafif şiddetteki depremlerde binanın zarar görmemesi esas alınıyor. Orta şiddetli depremlerde bina hasar alsa bile göçmesinin engellenmesi esas alınır. Çok şiddetli depremlerde ise can kaybı yaşanmayacak şekilde binanın hasar alması beklenir. Bu nedenle mühendislik hizmeti alması çok önemlidir" diye konuştu.

Artık Türkiye'de böyle facialar yaşanmaması temennisinde bulunan Yüzbaşıgil, şöyle devam etti:

"Zümrüt faciası insanlara ders oldu. Denetimler bir nebze de olsa artırıldı. Facia ülke genelinde ses getirdi. Farklı dönemlerde de bu facianın örnekleri yaşandı. Şu an Türkiye'de denetimler çok iyi durumda. Zümrüt faciasının bizlere verdiği mesaj şudur; birincisi bir binanın mühendislik hizmeti alarak projelendirilmesi, ikincisi bu projeye uygun imalatın yapılması, üçüncüsü de uygulanırken denetlemenin yapılmasıdır. Denetim yapılsa bile 10 yıl sonra o binaya taşıyıcı sistemi bozacak bir müdahale kesinlikle yapılmamalı. Bir binada daireyi veya dükkanı büyütmek adına kolon kesilme durumu varsa, vatandaşın bu durumu hemen ilgili mercilere şikayet etmesi lazım. Türkiye'de farklı dönemlerde de bu facianın örnekleri görüldü. Hiçbir müdahale, deprem olmadan binaların yıkıldığını gördük. Özellikle Marmara depreminden sonra değişen yönetmelikler, binaların daha sağlam üretilmesini sağladı."



    Yerel
    Haberler     Adana
    Haberleri     Adıyaman
    Haberleri     Afyon
    Haberleri     Ağrı
    Haberleri     Amasya
    Haberleri     Ankara
    Haberleri     Antalya
    Haberleri     Artvin
    Haberleri     Aydin
    Haberleri     Balıkesir
    Haberleri     Bilecik
    Haberleri     Bingöl
    Haberleri     Bitlis
    Haberleri     Bolu
    Haberleri     Burdur
    Haberleri     Bursa
    Haberleri     Çanakkale
    Haberleri     Çankırı
    Haberleri     Çorum
    Haberleri     Denizli
    Haberleri     Diyarbakır
    Haberleri     Edirne
    Haberleri     Elazığ
    Haberleri     Erzincan
    Haberleri     Erzurum
    Haberleri     Eskisehir
    Haberleri     Gaziantep
    Haberleri     Giresun
    Haberleri     Gümüşhane
    Haberleri     Hakkari
    Haberleri     Hatay
    Haberleri     Isparta
    Haberleri     Mersin
    Haberleri     İstanbul
    Haberleri     İzmir
    Haberleri     Kars
    Haberleri     Kastamonu
    Haberleri     Kayseri
    Haberleri     Kırklareli
    Haberleri     Kırşehir
    Haberleri     Kocaeli
    Haberleri     Konya
    Haberleri     Kütahya
    Haberleri     Malatya
    Haberleri     Manisa
    Haberleri     Kahramanmaraş
    Haberleri     Mardin
    Haberleri     Muğla
    Haberleri     Muş
    Haberleri     Nevşehir
    Haberleri     Niğde
    Haberleri     Ordu
    Haberleri     Rize
    Haberleri     Sakarya
    Haberleri     Samsun
    Haberleri     Siirt
    Haberleri     Sinop
    Haberleri     Sivas
    Haberleri     Tekirdağ
    Haberleri     Tokat
    Haberleri     Trabzon
    Haberleri     Tunceli
    Haberleri     Şanlıurfa
    Haberleri     Uşak
    Haberleri     Van
    Haberleri     Yozgat
    Haberleri     Zonguldak
    Haberleri     Aksaray
    Haberleri     Bayburt
    Haberleri     Karaman
    Haberleri     Kırıkkale
    Haberleri     Batman
    Haberleri     Şırnak
    Haberleri     Bartin
    Haberleri     Ardahan
    Haberleri     Iğdır
    Haberleri     Yalova
    Haberleri     Karabük
    Haberleri     Kilis
    Haberleri     Osmaniye
    Haberleri     Düzce
    Haberleri
    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...