Ai Weiwei'den 'Aylan' mesajı

Çin hükümetinin pasaportunu iade etmesinden sonra, projelerini daha aktif biçimde hayata geçirmeye başlayan Ai Weiwei, geçen seneden beri yaşanan mülteci sorununa dikkat çekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre sanatçı, ilk önce eylül ayında Anish Kapoor’la beraber Londra’da yürüme eylemi yapmış, mültecilerin kat ettikleri mesafeyi sembolik biçimde dile getirmişti. Son aylarda Suriyeli mültecilerin rotasında yer alan en önemli noktalardan, Midilli Adası’nda mülteciler hakkında bir proje hazırlamak üzere atölye kuran sanatçı, hem performanslar gerçekleştiriyor hem de yaşanan olayları Instagram hesabından paylaşıp, belgeliyor.

Çinli sanatçı, India Today fotoğrafçısı Rohit Chawla’ya verdiği Aylan Kurdi pozuyla mülteci dramına bir kez daha dikkat çekti. Chawla’nın çektiği fotoğraf Hindistan Sanat Fuarı’ndaki ‘The Artists’ (Sanatçılar) sergisinin ilgi odağı oldu.

Ai Weiwei en son Kopenhag’daki Faurschou Müzesi’nde yer alan ‘Ruptures’ isimli sergisini, Danimarka hükümetinin mültecilerin değerli eşyalarına el koymasını öngören yasa tasarısının onaylanması yüzünden kapatmıştı. (Hürriyet)

