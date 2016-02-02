Athena'dan 'Kötü Kedi Şerafettin' sürprizi

Ska müziğin Türkiye'deki sevilen grubu Athena, 5 Şubat'ta gösterime girecek büyüklere yönelik animasyon 'Kötü Kedi Şerafettin' için özel şarkı yaptı. Efsanevi karakter Şero'nun hayranı olan Athena'nın 'Geblo' isimli sürpriz şarkısı filmin eğlenceli kapanış jeneriğinde yer alıyor.

Ayrıca hazırladıkları kült videolarla sosyal medyada fenomen olan Batesmotelpro grubu, Şero için özel bir rap şarkısı yaptı. 'Zaman Kötü' adlı şarkının klibinde Kötü Kedi Şerafettin'in yaratıcısı Bülent Üstün de yer aldı. Şero’ya samimi bir güzelleme olan bu özel çalışmanın sonunda ise izleyenleri büyük bir sürpriz bekliyor.



“Zaman Kötü” şarkısının klibini izlemek için:

Çiftleşme döneminde hem aşkından, hem de mangalından olan bir tekirin neler yapabileceğini traji-komik bir hikâyeyle kafalarımıza kazıyan 'Kötü Kedi Şerafettin’in seslendirme kadrosunda Uğur Yücel, Demet Evgar, Okan Yalabık, Ayşen Gruda, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Gökçe Özyol, Cezmi Baskın ve Yekta Kopan yer alıyor.

Türkiye dağıtımı UIP tarafından gerçekleştirilen Kötü Kedi Şerafettin aynı ay içinde Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de gösterime girecek. Senaryo uyarlamasını Levent Kazak ve Bülent Üstün’ün beraber yaptığı, yönetmenliğini Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal’ın üstlendiği Kötü Kedi Şerafettin Türkiye’nin önde gelen animasyon stüdyosu Anima İstanbul’un yapımcılığında beyazperdeye aktarılıyor.