Borusan Filarmoni klasik müziğin anavatanını fethetmeye gidiyor

Dünyanın en saygın müzik festivallerinden BBC Proms’a davet edilerek Temmuz 2014’te Londra’daki Royal Albert Hall’da verdiği konserle büyük beğeni toplayan ve İngiltere müzik basınında da çok olumlu eleştiriler alan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu kez klasik müziğin en önemli iki ülkesi kabul edilen Avusturya ve Almanya’nın dört kentini kapsayan bir Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

BİFO’nun 12–18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceği turne Avusturya’nın başkenti Viyana’nın en görkemli salonlarından Konzerthaus’taki konserle başlayacak ve Almanya’nın Friedrichshafen ile Frankfurt kentlerinde devam edip Nürnberg’te sona erecek. BİFO’nun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleşecek konserlerin üçünün solisti genç yaşında klasik müzik dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan kemn virtüözü Nemanja Radulovic olacak. Nürnberk’teki konserde ise bugün kariyerinin en parlak dönemini yaşayan dünyaca ünlü keman virtüözü Vadim Repin solist olarak yer alacak.



BİFO’nun Avrupa turnesinde perde 12 Şubat Cuma günü, Sascha Goetzel’in doğup büyüdüğü Avusturya’nın başkenti Viyana’da açılacak. Müzik dünyasının en saygın mekânlarından Konzerthaus’ta saat 19.30’da başlayacak konserde Schulhoff’un Ogelala, Bruch’un 1. Keman Konçertosu ve Rimski-Korsakof’un Şehrazad Senfonik Süiti seslendirilecek. Konserin solisti Nemanja Radulovic.

Almanya’da 3 konser

Almanya’daki ilk konser 14 Şubat Pazar günü Friedrichshafen kentinde Graf Zeppelin Haus’ta saat 20.00’de başlıyor. Konserde Schulhoff’un Ogelala, Bruch’un 1. Keman Konçertosu, Holst’un Beni Mora’sı ve Respighi’nin Saba Melikesi Belkıs Süiti seslendirilecek. Bu konserin de solisti genç keman virtüözü Nemanja Radulovich.

Frankfurt’ta 17 Şubat Çarşamba akşamı Alte Oper salonunda saat 20.00’de başlayacak üçüncü konserde solist yine Nemanja Radulovic olacak. Bu konserde BİFO Schulhoff’un Ogelala, Bruch’un 1. Keman Konçertosu, Holst’un Beni Mora’sı ve Respighi’nin Saba Melikesi Belkıs Süiti seslendirecek.

Avrupa turnesinin son konseri ise Nürnberg kentinde Meistersingerhalle Nürnberg’de gerçekleşecek. Schulhoff’un Ogelala’sı, Bruch’ın 1. Keman Konçertosu ve Rimski-Korsakof’un Şehrazad Senfonik Süiti’nin seslendirileceği bu konserde BİFO’nun solisti bu kez Victoire d’Honneur’ü ödüllü dünyaca ünlü kemancı Vadim Repin olacak.

Nemanja Radulovic hakkında

1985 yılında Sırbistan’da doğan Nemanja Radulovic Belgrad’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde, Saarbrücken Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu’nda ve dünyaca tanınmış Paris Konservatuvarı’nda eğitim gördü. Virtüözitesi ve maceracı, zengin repertuvarı ile birkaç yıl içinde uluslararası müzik dünyasının dikkatini çekmeyi ve kendini kabul ettirmeyi başardı. Radulovic, Münih Filarmoni, NDR Radyo Filarmoni Hannover, WDR Köln, Stuttgart Filarmoni, Deutsches Symphonieorchester Berlin, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Belçika Ulusal Orkestrası ve Tokyo Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın önde gelen topluluklarıyla çaldı. Ayrıca kendi oluşturduğu The Devils’ Trills topluluğuyla birlikte de konserler veriyor ve albüm yapıyor.

2005 yılında Victoires de la Musique tarafından verilen “Yılın Keşfi Ödülü”nü, 2014’te yine Victoires de la Musique tarafından verilen “En İyi Sanatçı” ödülünü kazanan Radulovic’e 2014’te Sırbistan’daki Niş Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından Fahri Doktor unvanı verildi.

Vadim Repin hakkında

1971 yılında Sibirya’da doğan Vadim Repin henüz 11 yaşında iken Wieniawski Yarışması’nda bütün yaş kategorilerinde altın madalya kazandı ve Moskova ve St Petersburg’da ilk konserlerine çıktı. 14 yaşında Tokyo, Münih ve Berlin’de, bir yıl sonra ise Carnegie Hall’da konserler verdi. 17 yaşında Kraliçe Elisabeth Yarışması’nın müzik seçmelerini kazanan en genç sanatçı oldu.

Bugüne kadar birçok büyük orkestra ve önde gelen orkestra şefiyle birlikte sahneye çıkan Repin önemli kayıtlara da imza attı. Warner Classics için Şostakoviç, Prokofyev ve Çaykovski’nin büyük Rus keman konçertolarını; Deutsche Grammophon için Gewandhaus Orkestrası ile birlikte Beethoven ve Brahms’ın keman konçertoları ile Brahms’ın İkili Konçertosu’nu kaydetti. Yine Deutsche Grammophon için Mischa Maisky ve Lang Lang ile kaydettiği Çaykovski ve Rahmaninof Üçlüleri Echo Klassik ödülü kazandı. Nikolay Luganski ile birlikte kaydettiği Grieg, Janacek ve César Franck eserleri ise 2011 yılında BBC Müzik Ödülü’nün sahibi oldu.

Vadim Repin 2010 yılında Fransa’nın en itibarlı müzik ödülü olan Victoire d’Honneur’ü kazandı. 2014 Aralık’ında Pekin’de lisansüstü dersler ve konserler verdi. Çin’de Merkezi Müzik Konservatuvarı ve Şangay Konservatuvarı Repin’e Fahri Profesörlük unvanı verdiler.



BİFO AVRUPA TURNESİ PROGRAMI

Viyana, Avusturya

Tarih: 12 Şubat 2016 Cuma 19.30

Yer: Wiener Konzerthaus

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Sascha Goetzel şef

Nemanja Radulovic keman

Schulhoff: Ogelala

Bruch: 1. Keman Konçertosu

Rimski-Korsakof: Şehrazad, Senfonik Süit, Op. 35

Friedrichshafen, Almanya

Tarih: 14 Şubat 2016 Pazar 20.00

Yer: Graf Zeppelin Haus

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Sascha Goetzel şef

Nemanja Radulovic keman

Schulhoff: Ogelala

Bruch: 1. Keman Konçertosu

Holst: Beni Mora

Respighi: Saba Melikesi Belkıs

Frankfurt, Almanya

Tarih: 17 Şubat 2016 Çarşamba 20.00

Yer: Alte Oper

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Sascha Goetzel şef

Nemanja Radulovic keman

Schulhoff: Ogelala

Bruch: 1. Keman Konçertosu

Holst: Beni Mora

Respighi: Saba Melikesi Belkıs

Nürnberg, Almanya

Tarih: 18 Şubat 2016 Perşembe 20.00

Yer: Meistersingerhalle Nürnberg

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Sascha Goetzel şef

Vadim Repin keman

Schulhoff: Ogelala

Bruch: 1. Keman Konçertosu

Rimski-Korsakof: Şehrazad, Senfonik Süit, Op. 35