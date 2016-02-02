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Cannes'da bu yıl jüri başkanı George Miller

Cannes'da bu yıl jüri başkanı George Miller
Cannes'da bu yıl jüri başkanı George Miller
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69. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığına Avustralyalı ünlü yönetmen George Miller seçildi.

RADİKAL - 69. Cannes Film Festivali Organizasyon komitesi tarafından bu yıl George Miller'ın jüri başkanı olacağını açıkladı.

Cannes'da ilk defa bir Avustralyalı sanatçı, jüri başkanı olarak seçildi.

Miller, jüri başkanı olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Katıksız bir mutluluk. Tüm dünyadan sinemasal hazinelerin çıkarılacağı festivalin tam ortasında olacağım" dedi.

Miller'ın geçen yıl çektiği Mad Max: Fury Road filmi festivalde büyük övgü almıştı.

Cannes Film Festivali'nin bir önceki jüri başkanı Joel ve Ethan Coen kardeşlerdi.
(CİHAN)

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