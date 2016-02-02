Dişçi rock'çı Gizem Berk Beyoğlu Hayal'de

İlk albümünü 2003’te yayımladıktan sonra müziğe ara verip diş hekimliğine yönelen, şimdilerdeyse iki mesleği bir arada sürdüren Gizem Berk, geçen yıl yayımladığı ikinci albümü ‘Elimi Bırakma’nın konserlerine devam ediyor. “Müzik ve diş hekimliğinni bir arada yürütmekte sorun yaşamıyorum. Sadece müzisyen olarak hayatta kalmanın zor olduğu bir dönemde, iyi ki anne mesleğim olan diş hekimliğini seçmişim diyorum açıkcası. Rock müzik yapan bizlerin ise sadece müzikle ayakta kalmak için çok daha fazla mücadele vermesi gerekiyor” diyen Gizem Berk, 9 Şubat Salı saat 22.30’da Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde sahneye çıkacak.



1981 yılında Ankara’da doğan Gizem Berk, 1998 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. TED’den arkadaşlarıyla kurduğu Ethereal Travel grubuyla 1998’de tamamı İngilizce bir albüm yayımlayan Gizem Berk, 2003’te Yeditepe’de diş hekimliği okurken ilk solo albümünü çıkardı. “Aslında güzel giden bir grafik yakalamıştı 2003 yılındaki albüm. Ancak eski şirketimin kapanma yolunda olması ve İstanbul ‘da 23 yaşında genç bir kadın olarak o camiada tek başına ayakta kalma mücadelesi o zaman için beni çok korkutmuştu” diyen Gizem Berk, daha sonra kariyerini diş hekimliği üzerine sürdürdü ama müzik hayatıda hep var olmaya devam etti.

2014 yılında yakın arkadaşı Erkan Tatoğlu’yla hayalindeki rock sound’uyla yeni bir albüm kaydetmeye karar veren Gizem Berk; tüm parçaların kendisine ait olduğu ‘Elimi Bırakma’ albümü Nisan 2015’de Ada Müzik’ten yayımladı. Şarkı sözlerinde aşk, ayrılık, geçmiş sorgulaması gibi temalara yer veren Gizem Berk, birkaç ay önce de Cem Adrian’ın eşlik ettiği ‘Beni Kalbinden Çıkarma’ isimli single’ını yayımladı.

Gizem Berk’e Cem Adrian’ın eşlik ettiği ‘Beni Kalbinden Çıkarma’nın klibini izlemek için tıklayın:

