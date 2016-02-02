'İftarlık Gazoz'u 3 günde kaç kişi izledi?

RADİKAL - 29 Ocak’ta vizyona giren ‘İftarlık Gazoz’ ilk üç gün gişe rakamları dün akşam açıklandı. Box Office Türkiye'nin verilerine göre Yüksel Aksu'nun yönettiği başrolünde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı film 194 bin biletli izleyici tarafından takip edildi.

Filmi seyreden hemen herkesin gidilecekler listesinde tavsiye ettiği 'İftarlık Gazoz' kulaktan kulağa verilen bu iyi referansla gişe performansını daha da artırabilir.

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz kasım ayında gösterime giren ve hem yönetip hem başrolünü oynadığı filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler' ilk üç günde 539.639 kişi tarafından izlenmişti.