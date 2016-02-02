İstanbul Modern'de teknolojik devrim

İstanbul Modern’in iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell, Türkiye’nin ilk beacon entegre müze uygulamasına imza attı. Beacon teknolojisi ile donatılan müzede ziyaretçiler akıllı telefonlarından eserler, bulundukları yer, mağaza ve restoran da dahil olmak üzere pek çok kılavuz bilgiye ulaşabilecekler. Ziyaretçilerin tek yapması gereken İstanbul Modern uygulamasını akıllı telefonlarına indirmek ve beacon ikonunu aktif hale getirmek.

Türkiye’de bir ilk olan ve dünyada çok az örneği bulunan uygulama ile ilgili olarak Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2012 yılında başlayan işbirliğimiz kapsamında İstanbul Modern’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunu üstlenerek müzenin iOS ve Android mobil uygulamasını geliştirdik. Şimdi de bu işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıyacak bir ilke imza atıyoruz. Bu uygulama ile Türkiye’nin ilk beacon bütünleşmiş müze uygulamasını hayata geçirdik. Bundan böyle İstanbul Modern’i ziyaret edenlere Turkcell teknolojisi rehberlik edecek" dedi.

Kaan Terzioğlu ve Oya Eczacıbaşı.

Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat sergileri düzenleyen ilk özel müzesi İstanbul Modern’in 11. yılını geride bırakırken, Türkiye’nin teknolojide öncü ve fark yaratan kurumu Turkcell ile olan verimli işbirliğinin 5. yılına girdiğini belirten İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Beacon uygulaması sayesinde izleyiciler sanat yapıtlarını ve sanatçıların dünyalarını anlama ve tanıma yönünde daha etkin bir iletişim kurma olanağına sahip oluyorlar. İstanbul Modern mobil uygulamasına entegre olarak çalışan beacon, ziyaretçilere İstanbul Modern’i yeni bir gözle tecrübe etme olanağı sunuyor. Müze içinde kendilerini yönlendirecek beacon özelliğiyle ziyaretçiler, müzemizin koleksiyon sergisindeki seçilmiş yapıtları daha yakından tanıyor, görsellerini inceliyor, kütüphanemizden faydalanabilecekleri farklı kaynaklar öğreniyor, sanatçıların dünyalarına ortak oluyor. Bunun dışında aileler ve çocukları, kendilerine yönelik hazırlanmış metinler ve oyunlarla sanata daha da yakınlaşıyor. Beacon özelliğiyle İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi, günümüz müzeciliğinin en önem verdiği etkileşim konusunda yepyeni bir deneyim sunuyor” dedi.

BEACON UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Akıllı telefonlarına İstanbul Modern uygulamasını indiren ziyaretçiler, uygulamada beacon ikonunu aktive ederek tura başlayabiliyorlar. Müze üst kat girişindeki başlama noktasında tura başlayan ziyaretçilere bir karşılama mesajıyla birlikte, müzenin sergi alanının ilk halini, dönüştüğü hali ve şimdiki halini sunuluyor. Sinema katına gelindiğinde ekrana gelen beacon uyarısı, güncel ve gelecek programla ilgili kısa bilgiler ve mevcut programdaki filmler ve yönetmenleriyle ilgili bilgiler veriyor. Restoranda ise menüde yer alan yemeklerle ilgili bilgiler, şefin önerisi gibi özel içerikler ziyaretçileri karşılıyor. Ziyaretçiler mağazaya girdiğinde ise yeni gelen ürünlerle ilgili bilgiler, kampanya ve indirim günleri ile ilgili duyurularla karşılaşıyor.

İstanbul Modern’de devam eden “Sanatçı ve Zamanı” sergisine aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler aile turu alternatifini seçerek 10 eser hakkında bilgiye ulaşabiliyorlar. Yapıtların anlatımı, çocukların anlayabileceği basit ve yalın bir dille gerçekleştiriliyor.

Ayrıca çocukların yapıttan ilham alarak, evde benzer uygulamalar yapabileceği kısa bir video ve küçük bir oyun da ziyaretçilere sunuluyor. Ziyaretçiler ayrıca kısa videolara İstanbul Modern’in YouTube sayfası üzerinden de ulaşabiliyorlar.

Bireysel tur alternatifini seçen ziyaretçiler 19 yapıtla ilgili olarak zengin bir içerikle karşılaşıyorlar. Bu içerikler yapıt ve sanatçı bilgisi, yapıtla ilgili detaylı video ve kişilerin İstanbul Modern kütüphanesinde o sanatçı ya da yapıtla ilgili bulabilecekleri yayınları kapsıyor.





