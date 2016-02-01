Kenan İmirzalıoğlu 80. doğum gününde Tuncel Kurtiz'i anlattı: Yumruğu sertti...

Türkiye sineması ve tiyatrosunun asi karakteri Tuncel Kurtiz yaşasaydı bugün 80 yaşında olacaktı. Aramızdan ayrıldığı 2013’te, 77. doğum günü partisinde, “80’in provasını yapıyoruz” demişti. Eşi Mement Kurtiz’in çağrısıyla bir araya gelen dostları, 80. doğum gününde onu gönlünden nasıl geçiyorsa öyle müzikle dansla Babylon Bomonti’deki ‘özel’ etkinlikte anacak. Gecede Ali Perret, Baba Zula, Dimo, Engin Arslan, Muammer Ketencoğlu, Sarp Maden, Sema, Serdar Ateşer - Elisabetta Lanfredini & Uygur Vural, Sibel Sürel, Şevval Sam, Ulaş Özdemir gibi isimler sahneye çıkacak.

32. Gün TV ise 80. doğum gününde Tuncel Kurtiz’i dostları Nebahat Çehre, Haldun Dormen, Yiğit Özşener ve Kenan İmirzalıoğlu ile konuştu. ‘Alacakaranlık’ ve ‘Ezel’ dizilerinde onunla birlikte oynayan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtiz’i ‘Tuncel baba’ yapan özelliğini özelliği şöyle anlattı: “Çok barış yanlısıydı ama bunu isterken de deli gibi savaşırdı; yumruğu sertti, sözü de, dili de gerektiği zaman çok sertti. Tribünlere oynamak gibi derdi yoktu, inandığı şeyi süslemeden olduğu gibi söylerdi.”

Tuncel Kurtiz’in oyunculuğu kadar; çalışması, işine olan emeği ve özeninin de büyük olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu, “Tuncel Abi insana çok değer verirdi. Yaşamdan çok keyif alırdı. İnatla kızacağına yine kızardı ama neşesini de hiçbir zaman kaybetmezdi” dedi.

Nebahat Çehre, Kurtiz hakkında “Kendi halkını çok iyi tanıyan her konuda bu ülkenin adamıydı’’ derken tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen, tiyatroya yanında başlayan Kurtiz için ‘‘en önemli karakter oyuncularından biriydi” değerlendirmesinde bulundu.

Yine ‘Ezel’ dizisinde birlikte oynadığı Yiğit Özşener ise Kurtiz’in neşesi, çalışkanlığı ve yaratıcılığıyla genç oyuncuların ilham kaynağı olduğunu söyledi: “O mesleğine sonuna kadar sahip çıktı ve hep daha iyisini yapmaya çalıştı. Hep sokaklarda, hep insan içindeydi sırça köşklerde yaşayanlardan olmadı. Çünkü alçakgönüllüydü.”