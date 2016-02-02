'Sıra dışı müzik deneyimi' bu yıl Mondreal'de

1998’den bu yana dünyadaki pek çok şehri merkez alan uluslararası müzik festivali Red Bull Music Academy bu yıl Montreal’de gerçekleşecek. Bugüne kadar São Paulo, Cape Town, Londra, Dublin, Roma, Seattle, Melbourne, Toronto, Seattle, Barselona, Madrid, New York, Tokyo ve Paris’te müzik efsaneleriyle endüstrinin genç kuşağını bir araya getiren RBMA Akademi için 2016 yılı başvuruları 7 Mart’a kadar apply.redbullmusicacademy.com adresi üzerinden indirilecek başvuru formu ve forma eklenecek başvuran adayı yansıtan müzikle yapılacak.

Genç prodüktörler, enstrümantalistler ve her alandan müzik üreticilerine sıra dışı bir müzik deniyimi yaşatma amacıyla faaliyetlerini sürdüren RBMA, katılımcılara konserler, müzik etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler ve stüdyo çalışmalarıyla dolu zengin bir program sunacak.

Akademi’de geçtiğimiz yıllarda söyleşi ve stüdyo çalışmalarına katılan müzisyenler arasında Giorgio Moroder, Chuck D, Steve Reich, Sly & Robbie, Bernie Worrell, Mark Ronson, M.I.A., Q-Tip, Hot Chip, MF Doom, Ryuichi Sakamoto, RZA, Stephen O’ Malley, Gilberto Gil, synthesizer kullanımında çığır açan Bob Moog, Tom Oberheim, Don Buchla, Roger Linn, Dave Smith gibi isimler bulunuyor. Los Angeles’lı soul şarkıcısı Aloe Blacc, deneysel elektronik müzik prodüktörü ve beat müzik öncüsü Flying Lotus, Drake ve Kanye West’in beat’lerinin altında imzası bulunan İskoç prodüktör Hudson Mohawke ve Londra’nın dubstep, funk ve garage tınısını dünyaya tanıtan İngiliz şarkıcı Katy B gibi birçok ünlü Akademi mezunu bulunuyor.

50 SAYFALIK BAŞVURU FORMU KORKUTMASIN!

Red Bull Music Academy, başvuran katılımcıların yeteneğini ve yaratıcılığını onları tanımaya odaklı 50 sayfalık bir başvuru formuyla değerlendiriyor. İlk başta göz korkutucu gibi gözükse de form, sıradan bir başvuru formundan farklılaşan detaylı sorularıyla katılımcıların kendilerine ve müzikal dünyalarına odaklanmalarını sağlıyor. Akademi deneyimini yaşamak isteyen dünyanın dört bir yanındaki müzik yaratıcılarınınapply.redbullmusicacademy.com adresinden indirilebilenbaşvuru formuyla beraber 7 Mart’a kadar kaydedilmiş müziklerini içeren CD’yi postalaması gerekiyor.

Neden Montreal?

Montreal şehri onlarca yıldır Kanada’nın sanatsal deneyselciliğinin merkezi oldu. Montreal disco, jazz, folk, hip hop ve techno’yu temel alan zengin geçmişiyle Oscar Peterson, Leonard Cohen, Rufus Wainwright ve Arcade Fire gibi etkili sanatçılara tınılarını geliştirmeleri ve devam ettirmeleri için uygun bir ortam sağlamasıyla ün kazandı. Şehrin çok dilli yapısı ve çok kültürlü canlılığı, hareketli bir sanat topluluğuna, video oyunu tasarımı ve animasyon alanlarında öncü kuruluşlara ve dünyanın en iyi film yönetmenlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Benzersiz mimarisi ve çeşitli sektörlere yayılmış endüstriyel faaliyetleri de birçok farklı yaratıcılık ve kendini ifade biçimine olanak sağlıyor. Uzun yıllardır çok sayıda festival, sergi, topluluk buluşması ve farklı mahalleler şehrin dışavurum ve deneysellik arzusunu besledi. Red Bull Music Academy ekibi de bu koroya kendi seçtiği seslerle katkıda bulunuyor.

Red Bull Music Academy hakkında

1998’den bu yana dünyanın farklı şehirlerini müzikle buluşturan Red Bull Music Academy (RBMA), ikişer haftalık iki dönem boyunca farklı coğrafyalardan en iyi ritim ve ses yaratıcılarını; kayıt stüdyoları, müzik profesyonelleri ile söyleşiler ve şehrin önde gelen kulüplerinde gerçekleşen performanslarla bir araya getiren uluslararası bir müzik atölyesidir. Red Bull Music Academy hakkında daha fazla bilgi edinmek ve binlerce ders videosuna, mikse ve özel parçaya erişmek için www.redbullmusicacademy.com adresini ziyaret edebilirsiniz.