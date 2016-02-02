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Titanic'in sonundan Kate Winslet de memnun değilmiş

Titanic'in sonundan Kate Winslet de memnun değilmiş
Titanic'in sonundan Kate Winslet de memnun değilmiş
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Kate Winslet, tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan Titanic filminin son sahnesinden bir çok sinemasever gibi kendisinin de hoşnut olmadığını açıkladı.

RADİKAL - Titanic filminin uzun süre tartışılan son sahnesiyle ilgili bir açıklama da filmin ünlü oyuncusu Kate Winslet'ten geldi.

Titanic'te Rose karakterini canlandıran Kate Winslet hafızalara kazanan filmin sonunda aşık olduğu Jack Dawson'ı (Leonardo DiCaprio) buzlu suda bırakır.

Rose, kendisini kurtaran tahta kapıda Jack'in tunabileceği kadar yer olmasına rağmen onu soğuk sularda ölüme terk eder.

Jimmy Kimmel'in programına katılan ünlü oyuncuya bu konudaki fikri sorulunca kendisinin de filmin bir çok hayranıyla ile aynı görüşte olduğu ortaya çıktı.

Winslet, "Bence de orada ikimizi de kurtaracak yer vardı" diyerek filmin sonunun farklı olmasını istediğini belirtti.
CİHAN


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