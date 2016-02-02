Altıntaş'ta çini ve nakış kursu

KÜTAHYA (AA) - Altıntaş Kaymakamı Mehmet Alparslan, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çini ve nakış kursunu ziyaret etti.

İstiklal İlkokulu ek binasında devam eden kurstaki el işi ürünlerini inceleyen Alparslan, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Serdar Sarıyar'dan bilgiler aldı.

Kursların ilçe halkı için önemli olduğunu dile getiren Alparslan, "Kurslara devam eden kişiler sadece beceri kazanmıyor. Kurs sayesinde gelir de elde edebiliyor. Bu ve benzer kursların devam etmesi gerekiyor. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ferit Karabulut da açılan kurslardan dolayı mutluluk duyduklarını, belediye olarak kursları desteklediklerini belirtti.

