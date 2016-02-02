Kütahya Valisi Yılmaz'a "teşekkür belgesi" verildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Vali Yılmaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi'ne kendisine verdiği belgeden dolayı teşekkür etti.

Her hizmeti Allah rızası için yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Allah yaptığımız işi riya olmadan rızasına uygun şekilde yapmayı nasip etsin. Yaptıklarımız yarın bize hesap sormada zorluk değil, hesabımızı kolaylaştırıcı olsun, tek amacımız bu. Bugüne kadar görev yaptığım 3 ilde önemli hizmetler yapıldı. Hizmetlerin devamı için işbirliği içinde çalışılması şart" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz ise Vali Yılmaz'ın Kütahya'da göreve başladığı günden itibaren kentin kalkınması ve hizmetlerin yerine ulaşması için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz'a teşekkür belgesi verildi.