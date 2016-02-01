AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan ziyaret

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Memur Sen Malatya Şubesini ziyaret etti.

Çalık, burada yaptığı konuşmada, terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Terörün amacının ülkenin istikrarını bozmak olduğunu aktaran Çalık, terör bitene kadar güvenlik güçlerinin operasyonlara devam edeceğini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede teröre rağmen sağlık ekiplerinin canları pahasına görevlerinin başında olduğunu kaydeden Çalık, teröristlerin görev yapan ambulanslara bombalarla tuzak kurulduğunu buna rağmen ambulansların giderek, varsa yaralıları aldığını aktardı.

Çalık, Memur Sen'in çalışmalarını yakında takip ettiklerini aktararak, "Memur Sen ile yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşunun başlatmış olduğu ve güçlü ses verdiği Anayasa Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'de start aldı. Platformun en önemli cümlesi 'yeni anayasa gerek ve şart" ifadelerini kullandı.

Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım da Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan terör olayları dolayısıyla binlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, sendika olarak ülkenin birliği ve huzurunun her şeyden önemli gördüklerini söyledi.