AK Parti MKYK Üyesi Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni bir anayasayı, milletin iradesinin yansıdığı bir anayasayı bu dönem sivil toplum kuruluşlarının, siyasilerin vermiş olduğu destekle yapmak istediklerini bildirdi.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, beraberindeki partili yöneticilerle Malatya Gazeteciler cemiyeti başkanı Haydar Karaduman'ı ziyaret ederek bir süre görüştüğünü belirtti.

Çalık, girdikleri 10 seçimde de milletin kendilerine tam destek verdiğini anımsatarak, muhalefet partilerinin AK Parti'yi örnek almalarını, milletin sesine her alanda kulak vermeleri gerektiğini kaydetti.

Terör olaylarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çalık, şöyle devam etti:

"Çözüm sürecini sekteye uğratmak isteyen terör örgütlerinin hedefi Türkiye'yi terörize etmek ve kaos ortamına sürüklemektir. Ama buna 'asla izin vermeyeceğiz' dedik, gereken tüm mücadeleler için tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında başlatılan operasyonlarla terör örgütü PKK'nın belini kırdık. Bununla ilgili mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz, dün verdik, bugün veriyoruz, yarın da vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin birliğine karşı sıkılan kurşunlara karşı vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir."

Türkiye'ye yeni bir anayasanın gerek ve şart olduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"1980 darbesi sonrasında oluşturulan anayasa maalesef artık Türkiye'ye dar geliyor. Gelişen, büyüyen ve tüm dünyanın gündemini belirleyen ülke olarak Türkiye askeri darbe mahsulü bir anayasa ile halen yönetilmekte, üzerinde defaten değişiklikler yapılmış olmasına rağmen halen anayasanın tam bir şekilde milli ve yerel olmadığını biliyoruz. Bu vesileyle darbelere izin veren yapısının halen var olduğunu biliyoruz. Yeni bir anayasayı, milletin iradesinin yansıdığı bir anayasayı inşallah bu dönem sivil toplum kuruluşlarının, siyasilerin vermiş olduğu destekle yapmak istiyoruz. Şart olan ikinci bir gündemimiz ise hükümet sisteminde bir değişiklik yapılması gerekiyor. Parlamenter sistem ile yaklaşık 100 yıldır yönetiliyoruz. Bu parlamenter sistemin artık adının değişmesi gerekiyor. Artık Türkiye'nin koalisyonlara değil, çok ciddi manada istikrara ihtiyacı var. Denetlenebilen bir hükümetin oluşmasına ihtiyaç var. Yasamanın, yürütmenin, yargının kuvvetler ayrılığının hepsinin çok net bir şekilde belirlenmeye ihtiyacı var. Bunun içinde başkanlık iste aynen yeni anayasa gibi gerek ve şarttır."