Alima Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:

MALATYA (AA) - PTT 1. Lig takımlarından Alima Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Multigroup Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanya'da gerçekleştirdikleri kampın son derece verimli geçtiğini belirtti.

Kampın, takıma katılan yeni futbolcuların uyumu ve antrenman eksikliğini kapatma anlamında yararlı olduğunu belirten Ali Ravcı, oyuncularının hazırlık maçlarında başarılı performans sergilediğini ifade etti.

Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini bildiren Ravcı, şunları kaydetti:

"Şu an önümüzde Alanyaspor maçı var. Bu maça odaklandık. Hazırlıklarımız tüm hızıyla sürdürüyoruz. Son hafta aldığı galibiyetlerden dolayı Alanyaspor takımının muhtemelen moral ve motivasyonu yüksek. Rakip kim olursa olsun sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Multigroup Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz."