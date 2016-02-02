ASKON'dan Başkan Gürkan'a ziyaret

MALATYA (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Malatya Şubesi üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKON Malatya Şube Başkan Vekili Fatih Kalaycıoğlu, Genç ASKON Malatya Şube Başkanı Levent Ruşen Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, gençlerin üretime ve istihdama katkısının ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, "Malatya'mızda müteşebbis ruhu içerisinde ASKON çatısı altında böyle bir şubenin kurulması Malatya'daki iş adamlarımızın kendi aralarında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde Malatya'da hem üretim noktasında, hem de istihdam noktasında katkılar sağlayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.