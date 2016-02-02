Hastanede silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya Devlet Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Devlet Hastanesi idari kat girişinde, hastanenin yemekhanesinde çalışan Mustafa Ö. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ö. tabancayla yaralandı.
Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Mustafa Ö, Malatya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.