İlkokullarda "Malatya" dersi okutulacak

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında ilkokul öğrencilerine "Malatya" dersi okutulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflara devam eden 41 bin 500 öğrenciyi kapsayan projeyle idari yapısından iklimine, coğrafyasından doğal güzelliklerine kadar Malatya'nın her yönüyle öğrencilere tanıtılması hedefleniyor.

Her sınıfa uygun olarak hazırlanan özel içerikle, ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları şehri çok yönlü olarak tanımaları amaçlanıyor. İlkokul 2-3 ve 4'üncü sınıflar için basılan 41 bin 500 kitabın, ikinci dönem eğitim-öğretimin başlamasıyla öğrencilere dağıtılarak ve Malatya dersi başlamış olacak.

Ders kitabında sunuş yazıları yer alan Malatya Valisi Süleyman Kamçı, doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin folkloruyla adeta bir açık hava müzesi olan Malatya için "Medeniyetin Doğduğu Şehir" denilebileceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan arkeolojik çalışmalar gösteriyor ki, insanoğlu yaklaşık 12 bin yıl önce bu topraklarda tarıma başlamış, hayvanları evcilleştirmiş ve ilk bürokratik devleti kurmuştur. Binlerce yıldır bu topraklarda boy gösteren milletler, Fırat ve Beydağı arasında adına 'Malatya' denilen görkemli bir medeniyet çınarının büyümesine imkan sağlamıştır. Geleneklerinden musikisine, el sanatlarından mutfak kültürüne uzayan bir yelpazede tarihe tanıklık eden onlarca milletin izlerini taşıyan Malatya, kültür ve turizm potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Dolayısıyla Malatya dersinin siz sevgili öğrencilerimize kayısının başkenti olan ilimizi tanıtmak hususunda ciddi bir eksiği gidereceğinden şüphem yoktur."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise sunuş yazısında Malatya'nın 10 bin yılı aşkın tarihi, kadim kültür ve geleneği, 1 milyon 241 bin hektarlık yüz ölçümü, dünyaca ünlü kayısısı, 800 bine yaklaşan nüfusu, çok önemli bilim, devlet, sanat ve düşünce adamları ile manevi kişilikleri, üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, organize sanayi bölgeleri ve daha bir çok özelliği ile dillere destan bir şehir olduğunu kaydetti.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çakır, "Değerli öğrenciler, başarının yolu sevgiden, sevginin yolu bilmekten ve bilginin yolu da çok okumaktan geçer. Eminim ki elinizdeki bu kitap ile şehrimize dair birçok ayrıntıyı öğrenecek, öğrendikçe şehrimize olan sevginin ve aidiyetiniz artacaktır. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan her gün yeni bir heyecan ile okumanızı, araştırmanızı, sorgulamanızı ve geleceğe kararlı ve emin adımlarla yürümenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.