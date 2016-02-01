Malatya Büyükşehir Belediye meclisi geçen yıl 610 karar aldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi geçen yıl 31 toplantı yaptı, 610 karar aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi geçen yıl yoğun bir çalışma temposu sergiledi. Bazı aylar 4 birleşim yapan meclisi, 1 yılda 31 toplantı yaptı, bu toplantılarda 610 karar aldı.

Her ayın ikinci haftasında yapılan meclis toplantı gündeminin yoğun olması sebebiyle bazı aylar 4 birleşime kadar toplantılar devam etti, 12 aylık sürede ise 31 toplantı gerçekleştirildi. Yapılan 31 toplantıda 610 gündem maddesi karara bağlandı.

Büyükşehir encümeni de geçen yıl 97 toplantı gerçekleştirdi, bu toplantılarda 2 bin 998 karar aldı. Encümen kararlarının bin 127'sini kurallara uymayarak, vatandaşa olumsuzluk yaratanlara karşı verilen cezalar oluşturdu.