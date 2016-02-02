Malatya Büyükşehir Belediyesi 265 kurs açtı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesince geçen yıl farklı alanlarda açılan 265 kurstan, faydalananların sayısı 10 bini geçtiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl düzenlenen eğitim, sosyal, kültür ve sanatsal etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülen etkinlikler kapsamında geçen yıl toplam 265 kurs açıldı, kurslardan faydalananların sayısı ise 10 bini geçti.

Kenttin değişik bölgelerinde bulunan ve başarılı olup da ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere sınavlara hazırlık kursları veren Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 8 semt konağıyla eğitim merkezinde 2 bin 33 öğrenciye etüt hizmeti verdi.