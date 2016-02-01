Malatya'da asayiş

MALATYA (AA) - Malatya'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 48 kişi yakalandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Ocak tarihleri arasında haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 48 kişiyi yakalayarak, adli mercilere teslim etti.



Zanlıların hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde bulundurma, işyeri kurşunlama, dolandırıcılık ve yaralama gibi suçlardan arandığı belirtildi.