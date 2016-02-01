Malatya'da "Barajlar ve Göletler Çalıştayı" düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'da "Barajlar ve Göletler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in öncülüğünde Devlet Şu İşleri (DSİ) Malatya Şube Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen çalıştayda kentteki baraj ve göletlerin durumu görüşüldü.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, konuyla ilgili tüm taraftarları çalıştayda bir araya getirdiklerini belirterek, bu yıl yapılacak çalışmaların daha verimli geçmesi açısından çalıştayın önemli olduğuna söyledi.

Kentteki sulama sıkıntısını çözmek için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyduklarını aktaran Şahin, yatırım konusunda her hangi bir maddi sıkıntının bulunmadığını, sulana bilecek arazileri suyla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Çalıştaya, DSİ 9. Bölge Müdürü Okan Bal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, DSİ Malatya Şube Başkanı Yusuf Kenan Karabulut ve sulama birliklerinin temsilcileri katıldı.