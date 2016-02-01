Malatya'da, "Çocuk Üniversitesi 2016 Kış Kampı" sona erdi

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan İnönü Çocuk Üniversitesi'nin düzenlediği "Çocuk Üniversitesi 2016 Kış Kampı" sona erdi.

İnönü Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 80 öğrencinin katıldığı "Çocuk Üniversitesi 2016 Kış Kampı"nın kapanış programı Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, burada yaptığı konuşmada, kamp sayesinde çocukların erken yaşta üniversite bilincine sahip olacağını belirtti.

Bugüne kadar yaklaşık bin 100 üstün yetenekli çocuğu ağırladıklarını ve bu rakamın önemli olduğunu aktaran Çelik, "Eğer ileride birçok alanda gelişmiş ve dünyada hatırı sayılır bir ülke olmak istiyorsak, sizler gibi çocuklarımızı erken yaşlarda bilimle, teknolojiyle ve üniversite kültürü ile tanıştırıp, onları geleceğin bilim adamları olarak yetiştirmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Çelik, kampı tamamlayan çocuklara diplomalarını verdi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Davut Özbağ, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sadun Kılınç, Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Otlu, öğretim üyelerinin yanı sıra, etkinlikte yer alan öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.