Malatya'da Suriyeli ailelere yardım

MALATYA (AA) - AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları üyeleri, kentteki Suriyeli ailelere gıda, elbise, soba, odun ve kömür yardımında bulundu.

İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Melik Bilgin, yazılı açıklamasında, Suriyeli sığınmacılara imkanları doğrultusunda yardımda bulunduklarını belirtti.

Kardeşliğin paylaşmaktan geçtiğini belirten Bilgin, açıklamasında, "Suriyeli kardeşlerimize reva görülen eziyetler nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldılar. Esat zulmünden kaçarak Malatya'ya yeni yerleşen Suriyeli aileler bize 'ensar'lığı nasip etti. Biz de 'ensar' olarak kardeşlerimizin ne sıkıntısı varsa İHH, sivil toplum kuruluşları ve çevredeki vatandaşlarımızın yardımıyla tespit edip gücümüz yettiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Evlerine konuk olduğumuz Suriyeli aileler bizleri görünce gözleri doluyor ve Türkiye Müslümanların son kalesi diyerek bizlere sarılıp ağlıyorlar. Allah'a hamd olsun ki bizler bugün ensarlık görevini üstleniyoruz. Müslümanların hepsi başımızın tacıdır" ifadelerine yer verdi.