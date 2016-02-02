Malatya'da UKOME toplantısı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordine Merkezi (UKOME) şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar'ın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum yetkilileri ile daire başkanları katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler oylanarak kabul edilirken, bazı maddeler de gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan "J" plaka talepleri, özel halk otobüsü statüsünde hizmet verecek olan taşımacıların araçlarına "H" plaka tahsisi yapılması ve devir ücretlerinin belirlenmesi gibi maddeler görüşülerek kabul edilirken, kavşak düzenleme çalışmaları, havaalanına otobüs seferlerinin düzenlenmesi, Melekbaba minibüsçü esnafının hizmet vereceği yeni bir durak alanının belirlenmesi, bazı ilçelere yediemin otoparklarının yapılarak oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi gibi maddeler ise gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.