Malatya'da "Yaşlılarla İletişim" konferansı

MALATYA (AA) - Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Yaşlılarla İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent konseyi toplantı salonunda düzenlenen konferansa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadın meclisi üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi'nde görevli Sosyolog Elif Şengönül katıldı.

Sosyolog Şengönül, burada yaptığı konuşmada, yaşlılığın kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olduğunu belirterek, yaşlanmanın sadece biyolojik bir olay olmadığını kaydetti.

Yaşlılarla iletişimde herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Şengönül, herkesin bir gün yaşlanacağı bilinciyle yaşlılara hoşgörülü davranılması ve sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini bildirdi.