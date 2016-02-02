Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Adıyaman'a giden Mustafa Dervişoğlu idaresindeki 61 S 0889 plakalı otobüs, Hasançelebi Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, yolculardan Feride Arzu Yüceson, Mustafa Kocaman, Havva, Sevda ve Rüveyda Gün, Fatma ve Züleyha Kahraman, Hatice Irmak, Güner Çabuk, Fatma Zihne, Yasin Kalafat, Melahat Köse ve Ömer Erbil yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.