MALATYA (AA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların sorun ve talepleriyle Malatya için önemli gördükleri bazı sorunlara ilişkin taleplerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hem sözlü hem de dosya halinde takdim ettiğini bildirdi.

MESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Çankaya Köşkü'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile yaptığı toplantıya davet sonucu katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Keskin, esnafın sorunlarına ilişkin talepleriyle Malatya ile ilgili beklentileri burada dile getirdi.

Keskin, Başbakan Davutoğlu'na teşekkür ederek, çok yararlı bir toplantının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başbakan Davutoğlu'nun kendilerini sonuna kadar dinlediğini aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan toplantı değil, önemli olan ülkemiz Başbakanının sorun ve talepleri birinci ağızdan sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden dinlemeseydi. Bu durum ülkemiz demokrasi ve merkezi yönetim anlayışının gelmiş olduğu noktayı en güzel şekilde göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve talepleriyle Malatya için önemli gördüğümüz bazı sorunlara ilişkin taleplerimizi Sayın Başbakanımıza hem sözlü hem de dosya halinde takdim ettim. Özellikle esnaf ve sanatkarlarımızın ödemekte olduğu Bağ-Kur primlerinin çok yüksek olduğunu, esnafların bunları ödeyemeyeceğini ve devletin işverenlere vermiş olduğu desteği esnaflara da vermesini talep ettim."