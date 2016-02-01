Meteorolojiden çığ uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Tunceli, Elazığ ve Bingöl için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde meydana gelen kar yağışlarıyla yer yer yüksek kar örtüsü meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bugünden itibaren başlayarak kuzeybatılı rüzgarlar ve eski kar örtüsü üzerine yeni yağışların meydana gelmesi, sıcaklıkların 2-4 derece dolaylarında artması nedeniyle gerçekleşecek kar erimeleri ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.