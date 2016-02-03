MALATYA (AA) - Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından "Mobil Geri Dönüşüm Evi" tasarlanarak hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15 Aralık 2014 tarihinde faaliyete sunulan "Geri Dönüşüm Evi" projesi her geçen gün daha çok ilgi görüyor. "Mobil Geri Dönüşüm Evi" aracına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, yanlarında getirdikleri ihtiyaç fazlası giyim eşyalarını ve kitapları araçların ilgili bölümlerine atıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle "Mobil Geri Dönüşüm Evi" aracının kurulduğu alanda incelemelerde bulundu.

Polat, geri dönüşümün insan ve çevre sağlığına büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye sınırlarımız içerisinde ekiplerimiz tarafından tespit edilen hemşehrilerimizin rahatça ulaşabileceği ve nüfus yoğunluğunun olduğu 33 noktada 'Geri Dönüşüm Evi' bulunmaktadır. Türkiye'de ilk olan projemizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için gezici araç şeklinde tasarlanan, kendi enerjisini kendisi üreten iki adet 'Mobil Geri Dönüşüm Evi' aracımız okullarda, mahallelerde ve merkez noktalarda halkımıza hizmet veriyor. Malatya Park AVM önündeki alana yerleştirdiğimiz iki adet aracımız 8 Şubat'a kadar halkımızın hizmetinde olacak.'







