Sobaya atılan odun patladı: 7 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, sobaya atılan odunun içerisine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suluköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ö, ısınmak için sobaya odun attıktan kısa bir süre sonra patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle soba parçalandı, odada bulunan Mehmet Ö. ile eşi Zahide, çocukları Serap, Seher, Servet, Samet ve Melek Ö. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede sobanın içerisinde patlayıcı tespit etti.

Zahide Ö'nün ifadesinde, sobanın içerisine koydukları odunun farklı olduğunu söylemesi üzerine, evin odunluğunda detaylı inceleme yapıldı. Burada, iki odunun arasına yapıştırılmış vaziyette ve matkabın içerisine yerleştirilmiş 3 patlayıcı bulundu.

İncelemenin ardından bulunan patlayıcılar, bomba imha uzmanı ekipler tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin yemek yemeye hazırlanırken sobaya attıkları odunun büyük bir şiddetle patladığını söyledi.

Komşuların sesi duyarak olay yerine geldiğini anlatan Çay, "İlk önce ambulansı çağırdık, geldi yaralıları götürdü. Sonra jandarma geldi ve olay yeri incelemesi yaptı. Kadın ifadesinde 'kendi odunlarından farklı olduğunu' söylemiş. Kardeşleri gelip odunları buluyor. Odunlardan bir tanesini baltayla ikiye ayırınca dinamit bulunmuş. Tekrar jandarmaya haber verdik. İnceleme yapıldı ve başka patlayıcılar da bulundu" dedi.