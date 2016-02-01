Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar

MALATYA (AA) - Terör örgütü DAEŞ'e yönelik ocak ayındaki operasyonlarda 354 şüpheli gözaltına alındı, 69 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda, İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 12 kişiyi yakaladı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, 5 bıçak, 228 mermi, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden nöbetçi hakimliğe çıkarılan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlılardan 8'i de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

İstanbul'da 10 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova, Bursa ve Kocaeli'de 6 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 zanlıdan biri savcılık tarafından, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri mahkemece tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 16'sı yabancı uyruklu 23 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da DAEŞ üyesi oldukları değerlendirilen ve Suriye'de bulundukları iddia edilen 15 şüphelinin adreslerine dün operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bazı evraklara el konuldu.

Diyarbakır'da 10 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı, şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 734 fişek ele geçirildi.

Bursa'da 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı, 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Ankara'da 2 "canlı bomba" yakalanmıştı

Terör örgütü DAEŞ üyelerince yılbaşında eylem yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve "canlı bomba" oldukları değerlendirilen DAEŞ mensubu Musa Canöz (28) ve Adnan Yıldırım (40), 2 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla Sincan Cezaevine gönderilmişti.

Bu arada, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'teki canlı bomba eylemini gerçekleştiren ikinci teröristin Suriye vatandaşı E.U. olduğu belirlenmişti. Terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları tespit edilen Yunus Emre Alagöz ile E.U'nun gerçekleştirdiği eylemde saldırganlarla 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara, Kilis, Şanlıurfa, Mersin ve Adana'da 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 67 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Konya, Antalya, İzmir ve Kilis'te 13 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te 14 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, yaklaşık 200-250 kilometre mesafeden iletişim imkanı sağlayan 6 telsiz telefon ve aparatları ele geçirildi, Suriye'deki çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen ve terör örgütü DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Aynı tarihte Erzurum ve Kilis'te terör örgütü DAEŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de 15 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramalarda 3 av tüfeği ve bir tabanca ele geçirildi.

Konya ve Kilis'te 16 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Kilis'te 18 Ocak'ta DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

20 Ocak'ta Antalya, Adana, Osmaniye ve Afyonkarahisar'da de terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda ikisi Suriye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı, adliyeyle sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

21 Ocak'ta Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş ve Kilis'te 22 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

- Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırı

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kilis'te 23 ve 24 Ocak'ta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen 29 kişi yakalandı.

Ankara, Kilis, Adana ve Osmaniye'de 25 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 29 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda Avustralya vatandaşı İ.E. ile Fas uyruklu A.M. ve T.Y. gözaltına alındı.

Yine Kahramanmaraş'ta 31 Ocak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra "DAEŞ terör örgütü üyesi olmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.